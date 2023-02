Ξεκίνησε... ορεξάτος την παρουσία του στο Ντάλας ο Ίρβινγκ (pic, vid)

Οι Τεξανοί πήραν το ρίσκο και απέκτησαν τον Ίρβινγκ λίγο πριν το trade deadline, με την ελπίδα ότι ο έμπειρος γκαρντ έχει διάθεση να παίξει στα... στάνταρ του και, κυρίως, να συνδυάσει το παιχνίδι του με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Παρά την ήττα από τους Τίμπεργουλβς πριν λίγες ώρες, ο «Κάι» ήταν ξανά εξαιρετικός (36 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και έδειξε για ακόμα ένα βράδυ πως είναι... ορεξάτος στις πρώτες μέρες του στο Ντάλας.

Μετά από τέσσερα ματς κάτω από τις οδηγίες του Τζέισον Κιντ, ο Ίρβιγνκ μετρά 28,3 πόντους, 7 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ ανά ματς και όλοι περιμένουν το... μάξ στη χημεία του με τον Λούκα, κάτι που αν συμβεί θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλες τις άμυνες στο ΝΒΑ.



Kyrie Irving’s first 4 games with the Mavs:



36 PTS - 5 REB - 6 AST

28 PTS - 7 REB - 7 AST

25 PTS - 3 REB - 10 AST

24 PTS - 4 REB - 5 AST pic.twitter.com/swK85Aohbw