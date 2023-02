Οι Ρόκετς αποδέσμευσαν τον Μαριάνοβιτς και τον απέκτησαν ξανά! (pic)

Οι «Ρουκέτες» για να προχωρήσουν στην προσθήκη των δύο καλαθοσφαιριστών, χρειάστηκε να αποδεσμεύσουν από το ρόστερ τους τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ανακοινώνοντας την λύση της συνεργασίας τους στις 10 Φεβρουαρίου.

Λίγες ημέρες μετά και έχοντας την ελευθέρας στα χέρια του, ο Σέρβος σέντερ υπέγραψε ξανά συμβόλαιο με τους Ρόκετς και εντάχθηκε εκ νέου στο ρόστερ της ομάδας από το Χιούστον!

Roster Update: The Rockets announced they have signed Boban Marjanović after he cleared waivers.



The Rockets needed to waive Marjanović on Feb. 10 in order to complete two transactions at the NBA trade deadline. pic.twitter.com/zXmA7QWq61