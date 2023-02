Προχωρούν το deal για Πέιτον οι Ουόριορς παρά την... παράλειψη των Μπλέιζερς

Οι Ουόριορς, ωστόσο αποφάσισαν να προχωρήσουν το deal και να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον έμπειρο γκαρντ, όπως αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Έτσι, ο Πέιτον θα επιστρέψει στους Ουόριορς με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα την περσινή σεζόν, ο Κέβιν Νοξ θα μετακινηθεί στους Μπλέιζερς, ο Σαντίκ Μπέι στους Χοκς και ο Τζέιμς Ουάισμαν στους Πίστονς.

ESPN Sources: The four-team trade, held up by Golden State’s concern over Gary Payton II’s physical, is tracking to be completed today. Deal allows Payton II (Golden State) James Wiseman (Detroit), Saddiq Bey (Atlanta) and Kevin Knox (Portland) to join new teams.