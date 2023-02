Επική... τούμπα του Ντόντσιτς μετά από τρίποντο (vid)

Ο Σλοβένος γκαρντ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και λίγο πριν την λήξη της δεύτερης περιόδου, σημείωσε τρίποντο, χαρίζοντας στη συνέχεια ένα επικό blooper.

Ο Ντόντσιτς μετά το εύστοχο τρίποντο γύριζε στην άμυνα των Μάβερικς με πίσω βήματα, ωστόσο σκόνταψε και χάρισε μια επική... τούμπα, με τον Σλοβένο γκαρντ να το απολαμβάνει γελώντας.

Luka after hitting the 3 🤣



He's got 19 PTS, 5 REB, and 3 AST at the half.



