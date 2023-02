Μένει ελεύθερος από τους Χόρνετς ο Τζάκσον και υπογράφει στους Νάγκετς

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Τζάκσον θα εξαγοράσει το συμβόλαιο του με τους Χόρνετς και μόλις πάρει την ελευθέρας του, θα υπογράψει στους Ντένβερ Νάγκετς, που βρίσκονται στην πρώτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Ο Τζάκσον μετακινήθηκε στους Χόρνετς στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους Κλίπερς, που έστειλε τον Μέισον Πλάμλι στο Λος Άντζελες και τον 32χρονο γκαρντ στην Σάρλοτ.

Η θητεία του Τζάκσον στους Χόρνετς, ωστόσο θα είναι πολύ σύντομη, με τον έμπειρο γκαρντ να έχει συμφωνήσει με τους Νάγκετς για να αποτελέσει ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Μπόουνς Χάιλαντ που μετακινήθηκε στους Κλίπερς!

