Συγκεκριμένα, ο Χάρντεν με 2/2 βολές 0.7'' πριν την λήξη ανέβασε την διαφορά στους τρεις πόντους (98-101), με τον Σπένσερ Ντινγουΐντι μετά την επαναφορά να σημειώνει απίθανο τρίποντο ισοφαρίζοντας σε 101-101,

Μετά από εξέταση του video, όμως οι διαιτητές έκριναν το καλάθι εκπρόθεσμο και έτσι οι Σίξερς πήραν τη νίκη με 98-101!

Δείτε παρακάτω το αδιανόητο φινάλε:

DINWIDDIE AT THE BUZZER.



BUT DIDN'T COUNT 🤯 pic.twitter.com/FSACjiTaIJ