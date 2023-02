Ο «διπλός» Βεζένκοφ MVP για ακόμα μία φορά (vid)

Ο διεθνής Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση με 28 πόντους και 13 ριμπάουντ κόντρα στην Άλμπα στο Βερολίνο και με 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κατέκτησε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της 24ης αγωνιστικής, όπως ανακοίνωσε η Euroleague. Μια αγωνιστική που όμως δεν ολοκληρώθηκε μετά τις αναβολές των αγώνων της Εφές και της Φενέρ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος παίκτης των Πειραιωτών σε 32' στο παρκέ είχε 28 πόντους με τρομερά ποσοστά (6/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/5 βολές), 13 ριμπάουντ (2επ. ριμπ., 11αμ. ριμπ.), 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος.

Absolutely no stopping this man at the moment...



Sasha Vezenkov is MVP of the Round after an impressive double-double on the road in Germany



'MVP of the Round' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/GMQXIzelB9