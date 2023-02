Τα 16 τρίποντα των «Κελτών» στο πρώτο ημίχρονο με τους Χόρνετς αποτελεί ρεκόρ για το franchise, με τον Ντέρικ Ουάιτ να είναι καθοριστικός

Ο γκαρντ των Σέλτικς είχε 6/6 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, καταγράφοντας αδιανόητη ευστοχία, έχοντας σημαντική συμβολή στο ρεκόρ που κατέγραψαν οι «Κέλτες».

☘️☘️☘️☘️

☘️☘️☘️☘️

☘️☘️☘️☘️

☘️☘️☘️☘️



(^ that's 16 threes)



The @celtics set a new franchise record for a half on ESPN! pic.twitter.com/8bm4palLrJ