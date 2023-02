Απίστευτο: Οι Μπλέιζερς δεν ενημέρωσαν τους Ουόριορς για τον τραυματισμό του Πέιτον!

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, οι εξετάσεις του Πέιτον έδειξαν τραυματισμό στους μύες που μπορεί να τον κρατήσει εκτός δράσης ακόμη και για ένα διάστημα τριών μηνών, θέτοντας στον αέρα την τετραπλή ανταλλαγή ανάμεσα σε Ουόριορς, Μπλέιζερς, Πίστονς και Χοκς.

Όπως, μάλιστα αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, η υπόθεση έχει έντονο παρασκήνιο, αφού το προηγούμενο διάστημα ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ έπαιζε τραυματίας, καθώς τον πίεζαν οι Μπλέιζερς να αγωνιστεί, με το ιατρικό τιμ της ομάδας από το Πόρτλαντ να του κάνει ενέσεις για να αντέξει τον πόνο!

Οι Μπλέιζερς, μάλιστα δεν ενημέρωσαν του Ουόριορς για τον τραυματισμό του Πέιτον στη διάρκεια των συζητήσεων για την ανταλλαγή, με αποτέλεσμα οι περσινοί πρωταθλητές του NBA να βρεθούν προ εκπλήξεως, με το deal να κινδυνεύει πλέον να τιναχτεί στον αέρα...

