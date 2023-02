Στο All-Star Game Έντουαρντς, Σιάκαμ και Φοξ

Για ακόμα μία σεζόν οι απουσίες από το All Star Game του ΝΒΑ θα είναι ηχηρές. Αυτή τη φορά οι Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ και Ζάιον Ουίλιαμσον δεν θα βρεθούν στο Σολτ Λέικ, λόγω τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν.

Έτσι, η λίγκα έδωσε την ευκαιρία στους Άντονι Έντουαρντς, Ντε'Ααρον Φοξ και Πασκάλ Σιάκαμ να βρεθούν ανάμεσα στα μεγάλα αστέρια της λίγκας.

Για τον Έντουαρντς και τον Φοξ μάλιστα αυτή θα είναι η πρώτη παρουσία στο μεγάλο ραντεβού των αστέρων, με τον Σιάκαμ να μετέχει για ακόμα μια σεζόν.

Οι τρεις παίκτες θα βρίσκονται στη λίστα των αναπληρωματικών στο φετινό All Star Game, ενώ θέση στις αρχικές πεντάδες θα έχουν οι Τζοέλ Εμπίιντ, Λάουρι Μάρκανεν και Τζα Μοράντ.

