Ανακοίνωσαν τους... νέους οι Λέικερς (pics)

Οι Λέικερς ήταν μια από τις πιο δραστήριες ομάδες στην trade deadline day, με τους «Λιμνάνθρωπους» να προχωρούν σε γενναίο λίφτινγκ στο ρόστερ τους αποκτώντας πέντε παίκτες.

Λίγη ώρα μετά το κλείσιμο του παραθύρου των ανταλλαγών στο NBA, οι Λέικερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντάντζελο Ράσελ, του Μαλίκ Μπίσλι, του Τζάρεντ Βάντερμπιλτ, του Ντέβον Ριντ και του Μο Μπάμπα.

Παράλληλα οι «Λιμνάνθρωποι» αποχαιρέτησαν τους παίκτες που αποχώρησαν από το ρόστερ, ευχαριστώντας τους Ουέστμπρουκ, Μπέβερλι, Τοσκάνο-Άντερσον, Τζόουνς και Μπράιαντ για την προσφορά τους στην ομάδα.

