Ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ επιστρέφει στους Ουόριορς!

Ανατροπή από τους Ουόριορς, με την ομάδα του Στιβ Κερ να κάνει και πάλι δικό της τον Γκάρι Πέιτον ΙΙ, λίγους μόνο μήνες μετά την αποχώρησή του από την Bay Area το περιασμένο καλοκαίρι.

Οι «πολεμιστές» δούλεψαν πολύ την περίπτωση του Όου Τζι Ανουνόμπι, όμως δεν κατάφεραν να βρουν πρόσφορο έδαφος για να υπάρξει deal με τους Τορόντο Ράπτορς.

Κάπως έτσι στράφηκαν στην περίπτωση ενός -όχι και τόσο- παλιού γνώριμου, που ειδικέυεται στην άμυνα και μπορεί να φέριε ισορροπία στο ρόστερ.

Η περίπτωση του Γκάρι Πέιτον ΙΙ έπεσε και πάλι στο τραπέζι και οι Ουόριορς δεν την άφησαν να πάει χαμένη. Μάλιστα έφτασαν σε συμφωνία με τους Μπλέιζερς, που λίγο νωρίτερα είχαν αποκτήσει τον Ματίς Θάιμπουλ.

Για χάρη του Πέιτον ΙΙ οι «πολεμιστές» έδωσαν τον Κέβιν Νοξ, ως ανταλλαγή, αλλά και πέντε ντραφτ πικ δεύτερου γύρου, σε μαι κίνηση που ισχυροποιεί την άμυνα της ομάδας του Στιβ Κερ στην περιφέρεια.

The Warriors are routing Kevin Knox to the Blazers via multi-team deal with the Pistons, sources tell ESPN. https://t.co/VmxEAWCPNh