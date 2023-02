Πήραν Πλάμλι και έδωσαν Τζάκσον οι Κλίπερς

Η κνητικότητα στα ενδότερα των Λος Άντζελες Κλίπερς είναι έντονη τις τελευταίες ώρες. Διότι οι Κλιπς προχώρησαν και σε τρίτη ανταλλαγή μέσα σε λιγότερες από 2 ώρες.

Ο Ρέτζι Τζάκσον θα μετακομίσει στη Σάρλοτ, καθώς οι Κλίπερς έφτασαν σε συμφωνία με τους Χόρνετς, αποκτώντας τον Μέισον Πλάμλι, σε μια κίνηση που δυναμώνει σημαντικά την ομάδα του Τάιρον Λου στη θέση 5.

Με την εξέλιξη αυτή οι Κλίπερς βάζουν δίπλα στον Ίβιτσα Ζούμπατς έναν σέντερ που τη φετινή σεζόν πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι με πολλούς τρόπους.

