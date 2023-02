Σημαντική ενίσχυση με Ρίτσαρντσον στους Πέλικανς

Απο τη στιγμή που οι Σπερςείχαν διαθέσιμο για ανταλλαγή τον Τζος Ρίτσαρντσον αρκετές ομάδες που στοχεύουν στα πλέι οφ, όπως οι Κινγκς, οι Μπλείζερς και οι Νικς, είχαν το όνομά του στη λίστα τους.

Η ομάδα ωστόσο που κατάφερε να τον κάνει δικό της ήταν οι Νιου Όρλινς Πέλικανς, που έφτασαν σε συμφωνία με τους Σπερς, για χάρη του πρώην άσου των Μπόστον Σέλτικς.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία μάλιστα οι «πελεκάνοι» έδωσαν στην ομάδα του Τέξας τον Ντεβόντε Γκράχαμ, αλλά και τέσσερα ντραφτ πικ δευτέρου γύρου,

Με την κίνηση οι Πέλικανς προσθέτουν ευελιξία και αθλητικότητα, με έναν two-way παίκτη που μπορεί να φέρει ενέργεια στην άμυνα, αλλά και σκορ μέσα από drive και μακρινό σουτ, πλαισιώνοντας τους Χερμπ Τζόουνς και Μπράντον Ίνγκραμ στα φτερά.

