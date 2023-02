Οι Λέικερς έστειλαν τον Μπέβερλι στους Μάτζικ

Η παρουσία του Πάτρικ Μπέβερλι στους Λέικερς αποδείχθηκε σύντομη, καθώς πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν οι «λιμνάνθρωποι» χάραξαν χωριστούς δρόμους.

Πιο συγκεκριμένα, οι Λέικερς έφτασαν σε συμφωνία με τους Ορλάντο Μάτζικ, παραχωρώντας τον έμπειρο γκαρντ στην ομάδα του Τζαμάλ Μόσλεϊ, μαζί με ένα ντραφτ πικ δεύτερου γύρου.

Την ίδια στιγμή οι Λέικερς πήραν, ως αντάλλαγμα, τον Μο Μπάμπα, ενισχύοντας τη γραμμή ψηλών με έναν παίκτη που έχει την ικανότητα να απειλήσει από μακριά, ενώ έχει αθλητικότητα και μπορεί να φέρει ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.

