Στους Κλίπερς ο Γκόρντον, στους Ρόκετς ο Ουόλ

Πάτησαν... γκάζι οι Κλίπερς λίγο πριν εκπνεύσει η trade deadline. Μετά τον Μπόουνς Χάιλαντ από τους Νάγκετς, η ομάδα του Λος Άντζελες πρόσθεσε εμπειρία στο ρόστερ της, με τον Έρικ Γκόρντον.

Ο βετεράνος γκαρντ ήταν διαθέσιμος για ανταλλαγή από τους Ρόκετς, οι οποίοι πήραν τον Τζόν Ουόλ στη θέση του, με τον βετεράνο πλέι μέικερ να επιστρέφει στο Τέξας.

Παρ' όλα αυτά δεν αναμένεται να μείνει για πολύ στους Ρόκετς, καθώς αναμένεται να αποδεσμευτεί για να αναζητήσει την τύχη του σε άλλη ομάδα ως free agent.

Οι κινήσεις των Κλίπερς δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς έστειλαν τον Λουκ Κέναρντ στους Μέμφις Γκρίζλις, ολοκληρώνοντας έτσι την τριπλή ανταλλαγή. Οι «αρκούδες» από την πλευρά τους έδωσαν 3 ντραφτ πικ δεύτερου γύρου στην ομάδα της Καλιφόρνια.

