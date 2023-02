Οι Ουόριορς έστειλαν τον Ουάισμαν στους Πίστονς, στους Χοκς ο Μπέι

Έπειτα από μια πορεία γεμάτη σκαμπανεβάσματα στην Bay Area, ο Τζέιμς Ουάισμαν κάνει νέα αρχή στο Ντιτρόιτ και τους Πίστονς.

Τις τελευταίες ώρες οι δύο ομάδες βρέθηκαν σε διαδικασία επαφών, για χάρη του απόφοιτου του Μέμφις, φτάνοντας σε συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία ο Ουάισμαν θα μετακομίσει στο Ντιτρόιτ, ενώ ο Σαντίκ Μπέι δεν θα κάνει το δρομολόγιο για το Γκόλντεν Στέιτ, αλλά για την Ατλάντα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Χοκς έκαναν... μπάσιμο στο trade και έφτασαν σε συμφωνία με τους Ουόριορς, παραχωρώντας πέντε ντραφτ πικ δεύτερου γύρου για χάρη του Μπέι, ο οποίος πλέον θα είναι συμπαίκτης των Τρε Γιανγκ και Ντεζούντε Μάρεϊ.

Με την εξέλιξη αυτή οι Ουόριορς εγκαταλείπουν οριστικά το «πρότζεκτ Ουάισμαν», ο οποίος φέτος δεν κατάφερε να βρει ρόλο και χώρο στο ροτέισιον των πρωταθλητών του ΝΒΑ.

Την ίδια ώρα θα έχει την ευτκαιρία να ξεκινήσει κάτι νέο στο Ντιτρόιτ, έχοντας στο πλευρό του συμπαίκτες όπως ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο Τζέιντεν Άιβι και ο Τζέιλεν Ντούρεν.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι Χοκς δεν έμειναν μόνο στο trade του Σαντίκ Μπέι, καθώς παραχώρησαν τους Τζάστιν Χόλιντεϊ και Φρανκ Καμίνσκι στους Χιούστον Ρόκετς, παίρνοντας τους Γκάρισον Μάθιους και Μπρούνο Φερνάντο.

Από τους Πίστονς, ως μέρος της ανταλλαγής, αποχώρησε και ο Κέβιν Νοξ, που μετακόμισε στο Γκόλντεν Στέιτ.

