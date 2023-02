Στους Θάντερ ο Σάριτς, πήραν Μπέιζλι οι Σανς

Νέα σελίδα στο ΝΒΑ για τον Ντάριο Σάριτς. Ο Κροάτης φόργουορντ δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στους Φοίνιξ Σανς, καθώς η ομάδα από την Αριζόνα έφτασε σε συμφωνία με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Σάριτς πλέον θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει την απουσία του Μάικ Μουσκάλα, που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπόστον Σέλτικς.

Την ίδια στιγμή οι Θάντερ παραχώρησαν στους Σανς τον Ντάριους Μπέιζλι, ο οποίος δεν είχε καταφέρει ούτε τη φετινή σεζόν να βρει ρόλο στο ροτέισιον της ομάδας, με τους «κεραυνούς» να του δίνουν την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα σε άλλες πολιτείες, μέσω ανταλλαγής.

