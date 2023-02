Οι Κλίπερς πήραν τον Χάιλαντ από τους Νάγκετς

Νέο ξεκίνημα στο Λος Άντζελες για τον Μπόουνς Χάιλαντ. Ο εκρηκτικός γκαρντ, που στην rookie σεζόν του άφησε εξαιρετικές εντυπώσιες με τους Ντένβερ Νάγκετς, δεν κατάφερε να σταθεροποιήσει την παρουσία του και σε συνδυασμό με την επιστροφή του Τζαμάλ Μάρεϊ, έμεινε σταδιακά εκτός ροτέισιον για την ομάδα του.

Οι Κλίπερς εκμεταλλεύτηκαν αυτή την συγκυρία και τον έκαναν δικό τους, φτάνοντας σε deal με τους Νάγκετς. Για να ολοκληρωθεί μάλιστα η συμφωνία των δύο πλευρών, οι Κλιπς έδωσαν δύο ντραφτ πικ δεύτερου γύρου.

Με την εξέλιξη αυτή ο Χάιλαντ μπορεί να αποτελέσει παίκτη της 2nd unit των Κλίπερς, ως μια λύση από τον πάγκο που μπορεί να φέρει ενέργεια και να αλλάξει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Η θετική του αύρα σε συνδυασμό με την ικανότητά του στο σκοράρισμα καθιστούν την απόκτησή του από τους Κλίπερς ως μια κίνηση ενίσχυσης ενόψει του άκρως απαιτητικού β' μισού της σεζόν.

