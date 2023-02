Οι Μπακς έστειλαν τον Χιλ στους Πέισερς

Ένας ακόμα μέχρι πρότινος παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς θα φοράει τη φανέλα των Πέισερς στο φινάλε της σεζόν. Ο Τζορτζ Χιλ θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ρικ Καρλάιλ, καθώς Μπακς και Πέισερς έφτασαν σε συμφωνία.

Σε αυτή τα «ελάφια» έστειλαν τον βετεράνο γκαρντ στους Πέισερς, μαζί με ένα ντραφτ πικ δεύτερου γύρου. Αυτή δεν ήταν η μοναδική συναλλαγή ανάμεσα στις δύο ομάδες, κατά την trade deadline, καθώς ο Τζόρνταν Νουόρα μετκαόμισε στην Ιντιανάπολις, στο πλαίσιο της απόκτησης του Τζέι Κράουντερ από τους Νετς.

Ο Χιλ θα επιστρέψει σε ένα γνώριμο, για τον ίδιο, μέρος καθώς από το 2011 έως το 2016 φόρεσε τη φανέλα των Πέισερς.

