Οι Νάγκετς πήραν τον Μπράιαντ από τους Λέικερς

Σε νέες πολιτείεες θα βρει το φινάλε της σεζόν τον Τόμας Μπράιαντ. Ο έμπειρος σέντερ, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους Λος Άντζελες Λέικερς, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντένβερ Νάγκετς.

Λέικερς και Νάγκετς έφτασαν σε συμφωνία, με την ομάδα του Μάικλ Μαλόουν να παραχωρεί τον Νταβόν Ριντ και τρία ντραφτ πικ δεύτερου γύρου στην ομάδα της Καλιφόρνια.

Έτσι, στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς στη θέση 5 οι Νάγκετς βάζουν έναν σέντερ με εμπειρία, που μπορεί να δώσει λύσεις και ταυτόχρονα να ξεκουράσει τον «Τζόκερ», ερχόμενος από τον πάγκο.

