Κίνηση-ματ από τους Μπακς: Πήραν τον Τζέι Κράουντερ!

Ο διακαής πόθος των Μιλγουόκι Μπακς τη φετινή σεζόν ήταν ο Τζέι Κράουνερ. Ο έμπειρος φόργουορντ, που φημίζεται για την σκληράδα του στην άμυνα και την συνέπειά του στο περιφερειακό σουτ βρισκόταν εκτός πλάνων των Φοίνιξ Σανς, από το ξεκίνημα της σεζόν και είχε παρθεί η απόφαση να μην αγωνίζεται με την ομάδα της Αριζόνα μέχρι να βρεθεί λύση.

Η ανταλλαγή του Κέβιν Ντουράντ, στην οποία συμπεριελήφθη και ο «Bossman» ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο στα «ελάφια» να κάνουν την κίνησή τους. Άλλωστε ο Κράουντερ δεν υπολογιζόταν και από τους Μπρούκλιν Νετς.

Μπακς και Νετς έφτασαν σε συμφωνία για την ανταλλαγή του Τζέι Κράουνερ, που αναμένεται να αποτελέσει σηαμντικό στήριγμα στην άμυνα για την ομάδα του Μάικ Μπουντενχόλζερ, πλαισιώνοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έναν ρόλο αντίστοιχο με εκείνο του Πι Τζέι Τάκερ τη σεζόν 2020-21, σεζόν κατά την οποία οι Μπακς έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου.

Μάλιστα για να φτάσουν σε deal οι δύο πλευρές οι Μπακς έδωσαν πέντε ντραφτ πικ δεύτερου γύρου στην ομάδα της Νέας Υόρκης, η οποία παραχώρησε τον έμπειρο άσο στους Μπακς.

Με την κίνηση αυτή τα «ελάφια» δυναμώνουν σημαντικά στην άμυνα, με έναν παίκτη που είναι ειδικός στον περιορισμό του καλύτερου επιθετικού της αντιπάλου ομάδας, δίνοντας μια νέα διάσταση στο παιχνίδι των «ελαφιών«.

Παράλληλα, οι Μπακς έστελαν τον Τζόρνταν Νουόρα στους Ιντιάνα Πέισερς, οι οποίοι με τη σειρά τους αποδέσμευσαν τον Γκόγκα Μπιτάτζε για να κάνουν χώρο για τον νεαρό φόργουορντ.

