«Γεμίζουν» τον πάγκο τους με Μουσκάλα οι Σέλτικς

Οι Μπόστον Σέλτικς θέλουν να παρουσιάσουν ένα «γεμάτο» ρόστερ στο φινάλε της σεζόν, διεκδικώντας ως το τέλος το πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα της Βοστώνης έφτασε σε συμφωνία με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αποκτώντας τον Μάικ Μουσκάλα. O 31χρονος άσος τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Μαρκ Νταϊγκνόλτ και φημίζεται για το αξιόπιστο μακρινό του σουτ, αλλά και για την ικανότητά του στην άμυνα.

Τη φετινή σεζόν ο έμπειρος άσος μετράει 6,2 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ερχόμενος από τον πάγκο για την ομάδα της Οκλαχόμα Σίτι.

Για να ολοκληρωθεί το trade οι Σέλτικς έστειλαν στους Θάντερ τον Τζάστιν Τζάκσον και δύο ντραφτ πικ δεύτερου γύρου.

