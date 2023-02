Πάει... All-Star Game ο Σαμοντούροβ

Σε ακόμα ένα μεγάλο event θα λάβει μέρος ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ο άσος του Παναθηναϊκού, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, θα βρεθεί στο πρόγραμα Basketball Without Borders του ΝΒΑ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σολτ Λέικ από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου.

Η τοποθεσία διεξαγωγής δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί θα λάβει χώρα το All Star Game του ΝΒΑ και πολλά «μάτια» της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μέλλοντος. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Μαζί με τον «Σάμο» στο πρόγραμμα θα λάβει μέρος ο Ισπανός «γίγαντας», Αντάι Μάρα, ο Μίρο Λιτλ από την Φινλανδία, ο Πορτογάλος Ρούμπεν Πρέι, αλλά και ο Ουσμάν Εντιαγιέ από τη Σενεγάλη.

The NBA released the list of 40 players from 27 countries invited to the Basketball Without Borders Global Camp at All-Star weekend. Several headliners among the 17 to 19-year olds include Lithuanian Matas Buzelis, Senegalese PF Ousmane Ndiaye and Spanish center Aday Mara. pic.twitter.com/ojFo9oYiPI