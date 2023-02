Νίκη ρουτίνας για τον Ολυμπιακό με τους 40 πόντους του Ουόκαπ και τον MVP Βεζένκοφ (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Βερολίνο δείχνοντας και πάλι δείγματα υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Βερολίνο και την Άλμπα, πιστοποιώντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Απέναντι του βρισκόταν μια ομάδα που παίζει μπάσκετ.. for the love of the game, χωρίς καμία σκοπιμότητα και καμία στόχευση. Μοιραία, οι «ερυθρόλευκοι» την ισοπέδωσαν και μάλλον πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που η διαφορά δεν έφτασε σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Καλύτερη επίθεση vs χειρότερη άμυνα

Ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό έχει εδραιωθεί ως η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας ανά 100 κατοχές και βέβαια αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο τρόπος που παίζουν οι παίκτες Γιώργου Μπαρτζώκα, αυτό το unselfish basketball, η γρήγορη μεταφορά της μπάλας και η εύρεση της καλύτερης επιλογής, έχει φτιάξει μια επίθεση που δύσκολα σταματιέται. Πόσο μάλλον όταν απέναντι της είναι η χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης. Η Άλμπα αμυντικά, είναι εξαιρετικά αδύναμη, ειδικά μετά την πρώτη περιστροφή καταρρέει και δεν θα μπορούσε ποτέ να αντιδράσει στην κυκλοφορία του Ολυμπιακού.

Αν θέλουμε να περιγράψουμε την εικόνα των Πειραιωτών χθες αλλά και όλη την σεζόν μέχρι τώρα, η παρακάτω φάση δείχνει όλα τα προτερήματα της επίθεσης της.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού, άλλαξαν εφτά φορές την μπάλα, πέρασε από όλους μια φορά, τρεις φορές μεταφέρθηκε από δυνατή σε αδύνατη πλευρά για να βγουν δύο έξτρα πάσες. Προσέξτε ότι και ο Λαρεντζάκης έχει εύκολο σουτ, ο Παπανικολάου ακόμα πιο εύκολο αλλά προτιμάει να δώσει στον ελεύθερο Μπόλομποι για ένα σίγουρο κάρφωμα, με την άμυνα των Γερμανών να έχει χάσει την μπάλα.

Η Άλμπα παίζει στο υψηλότερο τέμπο στην διοργάνωση και αποζητά το transition ακόμα και μετά από καλάθι που έχει δεχτεί. Το πρόβλημα απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν, ότι οι «ερυθρόλευκοι» εδώ και καιρό είναι μια πάρα πολύ καλή αμυντική ομάδα, εχθές ήταν ξεκάθαρος ο στόχος να κόψουν τις γρήγορες επιθέσεις των Γερμανών και αν εξαιρέσουν ένα πεντάλεπτο στην 2η περίοδο, τα κατάφεραν. Ο Φαλ έγινε παράγοντας του αγώνα στο 3ο δεκάλεπτο, αποτέλεσε τον target man μέσα στην ρακέτα και έβαλε στα καλάθια τους Γερμανούς. Η τελική διαφορά αντικατοπτρίζει πλήρως την διαφορά των δύο ομάδων, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Για το επίπεδο του μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός, αυτές είναι απλές νίκες ρουτίνας, σαν να κερδίζει τον Προμηθέα και το Λαύριο σε επίπεδο Ευρωλίγκας.

40ρης Ουόκαπ και ο απίστευτος Βεζένκοφ

Αφού το παιχνίδι δεν έχει και πολλά να πούμε, μπορούμε να εστιάσουμε στους δύο καλύτερους παίκτες των «ερυθρολεύκων» χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστέρησε κάποιος. Ο Τόμας Ουόκαπ εδώ και καιρό έχει μπει στα παπούτσια του Σλούκα και δεν έχει κάνει αισθητή την απουσία του Έλληνα γκαρντ που μην ξεχνάμε, είναι ο πρώτος δημιουργός της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός χθες, μοίρασε 26 ασίστ με τον Ουόκαπ να δίνει τις 10 από αυτές, δημιουργώντας 25 πόντους για τους συμπαίκτες του. Αν συνυπολογίσουμε και τους 15 που πέτυχε με πολύ καλά ποσοστά, τότε βλέπουμε ότι ήταν υπεύθυνος για 40 ολόκληρους πόντους, ένα πραγματικά εξαιρετικό νούμερο.

Από την άλλη τα λόγια για τον Σάσα Βεζένκοφ έχουν στερέψει. Μετά το διάστημα που έλειψε και του πήρε λίγο να επανέλθει στο 100%, έχει πατήσει γκάζι και είναι ασταμάτητος. 28 πόντοι και 11 ριμπάουντ για τον αδιαφιλονίκητο MVP της κανονικής διάρκειας της σεζόν. Το τρομερό βέβαια δεν είναι αυτά τα στατιστικά αλλά ο τρόπος που τα πετυχαίνει. Ο «Βέζε» είναι η προσωποποίηση της φιλοσοφίας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο παρκέ, μια φιλοσοφίας που δεν θέλει πολλές ντρίπλες, θέλει κίνηση χωρίς την μπάλα και πολλά κοψίματα. Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού πέτυχε 28 πόντους, κάνοντας μόλις 3 (!!) ντρίπλες, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει φέτος, να χρησιμοποιεί 1 ντρίπλα για κάθε 10 πόντους περίπου που βάζει.

Πλέον ο Ολυμπιακός έφτασε τις 17 νίκες και θέλει άλλη μία ή δύο για να κλειδώσει την θέση του στα playoff και να κοιτάξει μετά το τελικό του πλασάρισμα. Δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και σε μια εβδομάδα έρχεται και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Κύπελλο Ελλάδας, που είναι το φαβορί για την κατάκτηση του.