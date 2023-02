Ο έμπειρος γκαρντ, στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε 13 πόντους έχοντας στο ενεργητικό του και τρία τρίποντα, κάνοντας άμεσα αισθητή την παρουσία του στους Μάβερικς.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των Τεξανών, που αγωνίζονται χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον έμπειρο γκαρντ να δείχνει από νωρίς «ζεστός».

Kyrie dropped 13 PTS and 3 threes in the first half of his Mavs debut 👀



Dallas leads by 8 on ESPN. pic.twitter.com/zzvKFQOtx1