Έκλεισε το τριπλό deal των Λέικερς, Τζαζ, Τίμπεργουλβς - Στο LA ο Ράσελ, στην Γιούτα ο Ουέστμπρουκ

Λίγες ώρες πριν την ολοκλήρωσης της trade deadline, οι Λέικερς βρήκαν την πολυπόθητη... φόρμουλα για την ενίσχυσή τους, σε μια ανταλλαγή που εμπλέκονται τρεις ομάδες.

Οι «Λιμνάνθρωποι» θα αποκτήσουν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς τον Ντάντζελο Ράσελ και από τους Γιούτα Τζαζ τον Μαλίκ Μπίσλι και τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ.

Από την πλευρά τους οι Τζαζ θα λάβουν ως αντάλλαγμα τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και ένα draft pick πρώτου γύρου από τους Λέικερς, ενώ οι Τίμπεργουλβς αποκτούν τον Μάικ Κόνλεϊ και αμοιβή για ένα draft pick δεύτερου γύρου.

Το deal έχει μπει στα τελικά στάδια αφού οι τρεις ομάδες έχουν συμφωνήσει, με τους Ντάντζελο Ράσελ να επιστρέφει στους Λέικερς, από τους οποίους ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA το 2015.

Οι «Λιμνάνθρωποι», παράλληλα γλίτωσαν το βαρύ συμβόλαιο του Ουέστμπρουκ, αποκτώντας και δύο αξιόλογα γρανάζια όπως ο Μαλίκ Μπίσλι και ο Τζάρεντ Βάντερμπιλτ.

