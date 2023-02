ΝΒΑ All-Star 2023: Προπονητής στην ομάδα του Ντουέιν Ουέιντ ο Γιάννης! (pic)

Ο «Greek Freak», θα κοουτσάρει την ομάδα του Ντουέιν Ουέιντ, στην οποία ξεχωρίζει η παρουσία του διάσημου τενίστα, Φράνσις Τιαφόε, αλλά και του κωμικού Χασάν Μινχάι.

Ο Γιάννης που θα είναι και αρχηγός στο All-Star Game, θα αφήσει για λίγο τον ρόλο του παίκτη και θα αναλάβει να κοουτσάρει τους celebrities της ομάδας του.

🌟 The 2023 #RufflesCelebGame rosters! 🌟 #RufflesCelebGame : Friday, Feb. 17 on ESPN pic.twitter.com/v3MVQ7WP2q

Coaching Team Dwyane for the #RufflesCelebGame at #NBAAllStar... @Giannis_An34 of the @Bucks! pic.twitter.com/8Vn3tySNiH