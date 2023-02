Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Τζόνσον ο Αμύντας (vid)

Κι επίσημα παίκτης του Αμύντα είναι ο Ντόνοβαν Μάρσαλ-Τζόνσον, ο οποίος έκανε μάλιστα το ντεμπούτο του, συνοδεύοντάς το με 30 πόντους και 9 ριμπάουντ στη νίκη επί του Τρίτωνα (105-101).

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Αθλητικός Όμιλος Αμύντας Υμηττού ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Donovan Marshall-Johnson, που ενισχύει το ανδρικό τμήμα στο πρωτάθλημα της Elite League Ερρίκος Ντυνάν.

O 30χρονος Αργεντινοαμερικάνος forward, με ύψος 202 εκατοστά, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο amyntas.gr για την πρώτη συμμετοχή του (30 πόντους, βολ. 8/10 80%, διπ. 8/11 72%, τριπ. 2/7 28.6%, 9 ριμπ.), στο Ελληνικό πρωτάθλημα: “Η ομάδα έπαιξε δυνατά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμασταν ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές της αναμέτρησης και αυτό είναι το κλειδί για την επιτυχία.”

Who is who

Ο Donovan γεννήθηκε στο Shelbyville, στην πολιτεία του Κεντάκι των ΗΠΑ, στις 25 Μαΐου του 1992, όπου ξεκίνησε το μπάσκετ, έχοντας πολύ καλά στατιστικά και διακρίσεις με το γυμνάσιο της πόλης (Shelby County Rockets, 2010). Συμμετείχε με το κολέγιο Wabash Valley στο κολεγιακό πρωτάθλημα NJCAA και στη συνέχεια με το Kentucky Wesleyan College (KWC Panthers) στο NCAA, με πολύ υψηλά στατιστικά σε πολλές κατηγορίες (2012-13, 2013-14 σκοράρισμα, ριμπαουντ, ασιστ, μπλοκ και κλεψίματα).

Στην Ευρώπη αγωνίστηκε τη σεζόν 2020-21 με τους Manchester Giants στο Ηνωμένο βασίλειο, την επόμενη χρονιά στη Γαλλία με την Bordeaux και την τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε με τους Newcastle Eagles στην πρώτη κατηγορία του Ηνωμένου Βασιλείου σε 14 αναμετρήσεις, με μέσο όρο, 21,5? συμμετοχής, 7,2 πόντους, βολές 90%, 2ποντα 51,4%, 3ποντα 25% και 4,6 ριμπαουντ.

Συνολικά έχει ικανότητα στις πάσες, υψηλή αθλητικότητα, με έμφαση στο ριμπαουντ και πολύ καλός στο αμυντικό κομμάτι.

Ο πατέρας του είναι ο Don και μητέρα του η Gwenella, ενώ έχει και τρία αδέλφια, τους Donavis, Jon-Michael και την Candis.

Καλώς ήρθες Donovan στην ομάδα μας και σου ευχόμαστε να εκπληρώσεις τους στόχους σου κοντά μας!!

Welcome Donovan to our team and we wish you to fulfill your goals with us!!».