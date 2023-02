Φενέρ, Ιτούδης, Εφές και Euroleague προσεύχονται μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία (pic)

Και ο αθλητικός κόσμος παρατηρεί όσα έχουν εκτυλιχθεί με τους εκατοντάδες νεκρούς, με τις ομάδες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα υποστήριξης αλλά και θλίψης.

Η μπασκετική ομάδα της Γκαζιαντέπ, που εδρεύει στο επίκεντρο του σεισμού, είναι ασφαλής και έστειλε πρώτη το μήνυμά της. Ακολούθησαν οι Φενέρμπαχτσε, ο κόουτς της Δημήτρης Ιτούδης, η Αναντολού Εφές, αλλά και η Euroleague.

«Ευχόμαστε το έλεος του Θεού στους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό που σημειώθηκε στο Καχραμανμαράς και έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες συμπολίτες μας. Γίνε καλά σύντομα Τουρκία» αναφέρει το μήνυμα των δύο τουρκικών ομάδων και του Έλληνα προπονητή.

"Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό στην Τουρκία", σημείωσε από τη δική της πλευρά η Euroleague.

Our thoughts are with everyone affected by the recent earthquake in Turkey.