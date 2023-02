To πρώτο μήνυμα του Ίρβινγκ μετά τη μετακίνησή του στους Μάβερικς (pic)

Ο πρώην άσος των Νετς έστειλε το πρώτο του διαδικτυακό μήνυμα μετά την ανταλλαγή που τον έφερε από το Μπρούκλιν στο Ντάλας.

«Ευχαριστώ τους οπαδούς και τους υποστηρικτές των Νετς για την αγάπη εντός και εκτός γηπέδου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που έκανα το όνειρό μου που είχα ως παιδί μαζί με όλους εσάς. Θα υπάρχει πάντα αγάπη για σας από εμένα και την οικογένειά μου», έγραψε στο Twitter ο Ίρβινγκ.

Thank you NetsWorld fans and supporters for the Love on and off the court. I will forever be grateful I got to live out my dream I had as a Kid with y’all. It will always be Love from me and my family.

🤞🏾♾