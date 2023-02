Ο σούπερσταρ των Μπακς λίγο μετά το τέλος του αγώνα με τους Χιτ αποδέχθηκε την πρόταση-πρόκληση ενός νεαρού φίλου των Μπακς να παίξουν «πέτρα-ψαλίδι-χαρτί» για τα παπούτσια του.

O Γιάννης δέχθηκε άμεσα, έπαιξε και… έχασε αυτή τη φορά, παραδίδοντας τα παπούτσια του με μια υπογραφή στον τρισευτυχισμένο μικρό φίλο της ομάδας.

Βέβαια, και να μην έχανε ο Γιάννης πάλι θα έδινε τα παπούτσια του!

He got me 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tq2N9v5Rkk