Ντουράντ: Το «κυνήγι» των Σανς και η… πρόσκληση του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό!

Σύμφωνα με τον με τον έγκυρο δημοσιογράφο Κρις Χέινς, οι Φοίνιξ Σανς ενδιαφέρονται για τον Κέβιν Ντουράντ αν αυτός γίνει διαθέσιμος. Παράλληλα και όπως αναφέρει το Athletic, οι Σανς πρόσφεραν τον Κρις Πολ, τον Τζέι Κράουντερ και μια μελλοντική επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ για τον Κάιρι Ίρβινγκ, με τους Νετς να ζητούν όμως περισσότερα πικ πρώτου γύρου.

Για τον Ντουράντ πάντως, ο οποίος συχνά-πυκνά έχει εκφράσει τάσεις φυγής από το Μπρούκλιν, μίλησε ξανά ο κολλητός του, Μάικ Τζέιμς. Ο άσος της Μονακό ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον των Σαντς για τον Ντουράντ και του έκανε… ανοικτή πρόταση με αρκετή δόση χιούμορ: «Όλοι θα τον θέλουν. Η Μονακό θα του προσφέρει ένα γιοτ» έγραψε ο Τζέιμς στο Twitter, για τον παίκτη με τον οποίο συνυπήρξε στους Νετς.

Shit i think everybody would. Monaco gon offer him a yacht https://t.co/B8BcXX4Lef