Πρόβλημα στους Ουόριορς: Εκτός επ' αόριστον ο Κάρι

Ο τραυματισμός του ηγέτη των πρωταθλητών στο αριστερό πόδι κόντρα στους Μάβερικς φαίνεται πως είναι σοβαρός, καθώς θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες όπως μεταδίδει ο Σαμς Σαράνια του Athletic.

Και αυτό σε μια χρονιά που ο 34χρονος ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ προερχόταν από έναν τραυματισμό στον ώμο κρατώντας τον εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες κι ενώ φέτος έχει 29,4 πόντους 6,3 ριμπάουντ, 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Golden State’s Stephen Curry is expected to miss multiple weeks with a left leg injury, sources tell @TheAthletic @Stadium.