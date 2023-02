Η βόμβα... έσκασε: Στους Μάβερικς και συμπαίκτης του Ντόντσιτς ο Ίρβινγκ

Το σίριαλ του Κάιρι Ίρβινγκ έφτασε στο τέλος του με φινάλε-έκπληξη. Διότι ενώ άπαντες περίμεναν ο Uncle Drew να μετακομίσει στο Λος Άντζελες για χάρη των Λέικερς, ο χαρισματικός πλέι μέικερ θα μετακομίσει στη Δύση μεν, αλλά στο Τέξας και όχι στην Καλιφόρνια.

Οι Ντάλας Μάβερικς, σε μια κίνηση που τους καθιστά για τα καλά πλέον διεκδικητές του τίτλου, αντάλλαξαν τους Ντόριαν Φίνι-Σμιθ, Σπένσερ Ντίνγουιντι και ένα draft pick πρώτου γύρου, για να πάρουν τον Ίρβινγκ και να δώσουν στον Λούκα Ντόντσιτς το στήριγμα που χρειαζόταν στην επίθεση για να ανεβάσει επίπεδο τους Μαβς.

BREAKING: The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first-round and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium.