Εκτός Νετς ο Ίρβινγκ μέχρι την trade deadline

Στην τελική ευθεία έχει μπε το θέμα της ανταλλαγής του Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από το Μπρούκλιν και τους Νετς έπειτα από 3,5 χρόνια.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε των Ουίζαρντς με 125-123 τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ένα παιχνίδι που... έλαμψε το άστρο του Καμ Τόμας, ενώ ο Ίρβινγκ δεν αγωνίστηκε.

Η κατάσταση αυτή αναμένεται να παραμείνει και στα επόμενα παιχνίδια, καθώς οι Νετς σκοπεύουν να αφήσουν εκτός τον Uncle Drew μέχρι να υπάρξει συμφωνία για την ανταλλαγή του.

Brooklyn Nets intend to keep Kyrie Irving sidelined until a trade is finalized ahead of the Feb. 9 deadline, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.