Συναγερμός στους Ουόριορς: Αποχώρησε τραυματίας ο Κάρι! (vid)

Ο ηγέτης των Ουόριορς σε προσπάθειά του να βγάλει άμυνα τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Όπως μάλιστα ενημέρωσαν οι Ουόριορς ο Κάρι δεν θα επιστρέψει στην αναμέτρηση, με τον Στιβ Κερ να κάθεται σε... αναμμένα κάρβουνα.

Ο Κάρι θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Here’s the play where Steph Curry appeared to injure his leg pic.twitter.com/s7R85uI1KE