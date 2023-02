Βόμβα στο ΝΒΑ: Ο Ίρβινγκ ζήτησε να φύγει με ανταλλαγή από τους Νετς!

Ραγδαίες εξελίίξεις, σε μια υπόθεση που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο ΝΒΑ στη συνέχεια της σεζόν. Ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι ο παίκτης που τραβάει... σκανδάλη, καθώς προχώρησε σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο.

Ο Uncle Drew ενημέρωσαε το front office των Νετς πως θέλει να αποχωρήσει από τη Νέα Υόρκη με ανταλλαγή. Και μάλιστα αυτό θέλει να γίνει άμεσα, πριν εκπνεύσει η trade deadline της 9ης Φεβρουαρίου.

Η εξέλιξη αυτή πάει κόντρα στα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, που ήθελαν τον χαρισματικό πλέι μέικερ να εξετάζει έντονα το ενδεχόμενο νέου συμβολαίου στην ομάδα του Ζακ Βον.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών δεν έφτασαν σε κάποιο deal, καθώς διαπιστώθηκε χάσμα ανάμεσα σε Ίρβινγκ και Νετς, κάτι που οδήγησε τον All-Star πλέι μέικερ των Νετς να προχωρήσει σε αίτημα ανταλλαγής.

Όπως γίνεται φυσικό η εξέλιξη αυτή θέτει τον Ίρβινγκ ως το πρόσωπο των επόμενων ημερών, με τους Νετς να έχουν πλέον μια... καυτή πατάτα να διαχειριστούν μέχρι την 9η Φεβρουαρίου.

Το ενδιαφέρον για τον Ίρβινγκ αναμένεται να γίνει έντονο από πολλά franchises του ΝΒΑ, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να έχουν στραμμένες τις κεραίες τους στην περίπτωση του απόφοιτου του Duke εδώ και αρκετό καιρό.

Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July.