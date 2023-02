Η ατάκα του Τσιτσιπά για μπάσκετ, τένις και... διχτάκι (pic)

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις βρίσκεται στην Ελλάδα ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεών του για το Davis Cup, το οποίο θα γίνει στο ΟΑΚΑ, με τον ίδιο να προπονείται εκεί.

Είχε μάλιστα την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί με τον Νίκο Παππά και τον Δημήτρη Αγραβάνη, οι οποίοι έκαναν και αυτοί την προπόνησή τους με τον Παναθηναϊκό.

«Όταν οι παίκτες του μπάσκετ και του τένις συναντιούνται, δεν έχουν τίποτα άλλο να συζητήσουν παρά μόνο για το.. διχτάκι» έγραψε ο Τσιτσιπάς στην ανάρτησή του σχολιάζοντας το κοινό στοιχείο των δύο σπορ.

When basketball and tennis players meet, they have nothing but net to talk about. pic.twitter.com/6NxJtKiH3g