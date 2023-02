Παίκτες του μήνα στο ΝΒΑ οι Γιόκιτς και Εμπίιντ

Σε δύο σέντερ που διεκδικούν το βραβείο του MVP της σεζόν πήγαν τα βραβεία του παίκτη του μήνα, για τον Ιανουάριο.

Πιο συγκεκκριμένα ο back to back MVP της λίγκας, Νίκολα Γιόκιτς και ο ηγέτης των Φιλαδέλφεια 76ερς, Τζοέλ Εμπίιντ, πήραν τα βραβεία, χάρη στις εμφανίσεις τους τον περασμένο μήνα.

Ο Joker στα 16 παιχνίδια του Ιανουαρίου μέτρησε 24 πόντους, 11,6 ριμπάουντ και 11,3 ασίστ, ενώ ο Εμπίιντ σε 14 αγώνες είχε 34,9 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 1,6 τάπες κατά μέσο όρο.



Denver Nuggets center Nikola Jokić and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/IcSeFvxVmM