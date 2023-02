Επική ατάκα Μίτσελ για τον τσαμπουκά με τον Μπρουκς: «Τον διαλύω τόσα χρόνια»

Οι δύο παίκτες ήρθαν στα χέρια κατά την διάρκεια του αγώνα των Καβαλίερς με τους Γκρίζλις και ο σούπερ σταρ της ομάδας του Κλίβελαντ ρωτήθηκε για το περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έχουμε αρκετές προσωπικές μάχες τον τελευταίο καιρό... Ειλικρινά, τον διαλύω για πολλά χρόνια».

"Him and I have had our personal battles for years. Quite frankly, I've been busting his ass for years."



Donovan Mitchell on Dillon Brooks



(via @cwmwrites)pic.twitter.com/pnDvLaROnJ