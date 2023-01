MVP του Ιανουαρίου στο BCL ο Ράγκλαντ (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει πάρει από το χέρι την ομάδα του και την οδηγεί εκ του ασφαλούς, πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του.

Κατά τον μήνα Ιανουάριο ο Ράγκλαντ μέτρησε 19,8 πόντους, 11,7 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, κατακτώντας το δεύτερο βραβείο MVP του μήνα, έπειτα από εκείνο που κατέκτησε τον Οκτώβριο.

😤 He just turned 33 in November, but shows 𝐧𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐬𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐰𝐧! @HapoelHolonBC's @jragz1 is your #BasketballCL 𝐌𝐕𝐏 𝐨𝐟 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲. 👑 pic.twitter.com/3S3puPzXFn