Ζαλγκίρις: Αποθέωση και συγκίνηση στο «αντίο» του Καλνιέτις (pics)

Ο Μάντας Καλνιέτις έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι, με τον παίκτη-θρύλο της Ζαλγκίρις να αποχαιρετά την ενεργό δράση, σε ένα ματς με έντονη συγκίνηση και αποθέωση για τον 36χρονο γκαρντ.

Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν αυτό που ήθελε ο Μάντας Καλνιέτις, αφού η Ζαλγκίρις γνώρισε την ήττα από την Γιονάβα 76-80, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα, ο έμπειρος γκαρντ αποθεώθηκε.

Ο Καλνιέτις αγωνίστηκε για 20 λεπτά, μετρώντας 5 πόντους (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 1 ριμπαουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη και γνώρισε καθολική αποθέωση από τους οπαδούς της Ζαλγκίρις, τους συμπαίκτες του και το τεχνικό τιμ, με τον 36χρονο γκαρντ να μην κρύβει την συγκίνησή του.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες από τα Social Media της Ζαλγκίρις:

Thank you for an incredible run, Mantas! 🥺



Full video: https://t.co/FD7Y9SsOE5 pic.twitter.com/W37Whz8K85 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 29, 2023

An example to each of his peers! 🥺 pic.twitter.com/kl1szJd3yK — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 29, 2023