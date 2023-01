Ανακούφιση με Ντόντσιτς στους Μάβερικς, παρακολουθείται καθημερινά

Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς, που αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από την αναμέτρηση με τους Φοίνιξ Σανς, στην Αριζόνα, προκάλεσε ανησυχία στο στρατόπεδο των Ντάλας Μάβερικς.

Μία ημέρα αργότερα όμως η ανακούφιση έδωσε τη θέση της στην αγωνία. Κι αυτό γιατί έπειτα από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς, τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπέστη ήπιο διάστρεμμα, κάτι που σημαίνει πως απέφυγε τα χειρότερα.

Ο Ντόντσιτς θα παρακολουθείται σε καθημερινή βάση από το ιατρικό επιτελείο των Μαβς και αναμένεται να χάσει μερικές ημέρες προπονήσεων, μέχρι να επιστρέψει στο 100%.

After hurting his left ankle in victory over Suns on Thursday, Mavericks All-Star Luka Doncic is expected to be day-to-day with what's described as a "mild sprain," sources tell ESPN.