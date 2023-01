Ζαλγκίρις για την ήττα στο ΟΑΚΑ: «Δυστυχώς υπήρχε μόνο μια ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο»

Αν και προηγήθηκε με 42-27 στο ημίχρονο, η Ζαλγκίρις όχι μόνο γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό, αλλά υπέστη κια μια από τις πιο βαριές ήττες της στη σεζόν. Το τελικό 89-65 αποτύπωσε την εικόνα του «τριφυλλιού» στο δεύτερο 20λεπτο, με την ομάδα του Κάουνας να προχωράει σε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο.

«Τελικό σκορ: Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις 89-65. Δυστυχώς υπήρχε μόνο μια ομάδα στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο», έγραψε η ομάδα του Κάουνας.

