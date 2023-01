MVP της 12ης αγωνιστικής ο Κουλμπόκα του Προμηθέα (vid)

Ο Άρνολντας Κουλμπόκα του Προμηθέα κατέκτησε τη συγκεκριμένη διάκριση χάρη στους 36 βαθμούς που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Λιθουανός φόργουορντ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της Μπούντουτσνοστ (81-72), έχοντας 30 πόντους (ρεκόρ καριέρας) με 5/5 βολές, 5/5 δίποντα και 5/8 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 26'35", ενώ έκανε μόλις 1 λάθος.

