O Πουλ... καθάρισε στο απίστευτο ντέρμπι της Δύσης! (vids)

Ντέρμπι... με τα όλα του στο Chase Center. Οι Ουόριορς και οι Γκρίζλις πρωταγωνίστησαν σε μία ακόμα ματσάρα, που τελικά ολοκληρώθηκε με χαμόγελα για τους γηπεδούχους. Ο Τζόρνταν Πουλ ευστόχησε στο τέλος και διαμόρφωσε το τελικό 122-120, το οποίο έδωσε ψυχολογία και... ανάσα στους «Πολεμιστές».

Ο Πουλ είχε επίσης 21 πόντους και 7 ασίστ, όμως την διαφορά έκαναν οι... παλιοί Στεφ Κάρι (34 πόντοι) και Κλέι Τόμπσον (24 πόντοι). Αντίθετα, από τους ηττημένους, που είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ξεχώρισαν οι Τζα Μοράντ (29 πόντοι, 13 ασίστ) και Ντέσμοντ Μπέιν (20 πόντοι).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στεφ Κάρι αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος του αγώνα για... ανεξήγητο λόγο, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.

Τα stats.

Steph was ejected after throwing his mouthguard. pic.twitter.com/Q5INk7P841