Βελτιώνεται η κατάσταση του Ντουράντ, νέα επανεξέταση σε δύο εβδομάδες

Οι Μπρούκλιν Νετς πορεύονται δίχως τον Κέβιν Ντουράντ στα τελευταία παιχνίδια τους, έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τους Μαϊάμι Χιτ.

Τις τελευταίες μέρες ο KD, που υποβάλλεται σε θεραπείες, παρουσίαζει βελτίωση στην κατάστασή του, σε μια εξέλιξη που φέρνει χαμόγελα στους ανθρώπους των Νετς.

Μάλιστα αναμένεται να επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως είναι πολύ πιθανό να προλάβει το All Star Game.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is making progress in his recovery from MCL sprain as planned and will be re-evaluated again in two weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium.