Έβδομος σε εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του NBA o Λίλαρντ, έφτασε τα 2,283

Άλλη μία θέση ανέβηκε ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς στη σχετική κατάταξη του NBA με τους παίχτες με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα. Στην κατηγορία στην οποία στη 1η θέση βρίσκεται φυσικά ο Στεφ Κάρι, ο «Δαμιανός» έχει καταφέρει στα 32 του να είναι μέσα στην δεκάδα, να προσπερνάει χθες τον Τέρυ Τζόνσον και να πηγαίνει καρφί... για τη θέση του Βινς Κάρτερ.

Πριν τον αγώνα με τους Σπερς, χρειαζόταν έξι εύστοχα τρίποντα για να ξεπεράσει τον Τζέισον Τέρυ, ο οποίος είχε βάλει 2,282. Πέτυχε 7/11, έχει 2,283 είναι μόνος 7ος και θέλει άλλα εφτά τρίποντα για να περάσει και τον Βινς Κάρτερ, ώστε να σκαρφαλώσει στη θέση 6.

Επόμενος μεγάλος στόχος για τον Λίλαρντ - που κυνηγάει την είσοδο στα Play In του NBA με την ομάδα του - είναι η 5η θέση στην οποία βρίσκεται ο Kάιλ Κόρβερ, με 2,450 και το μόνο που μένει να δούμε, είναι αν θα καταφέρει να τον περάσει τη σεζόν που διανύουμε η θα... πάει για του χρόνου.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving to 7th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/ihRIxh9Tn8