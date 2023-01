Το ξεχωριστό δώρο γενεθλίων του Γιάννη σε μικρό φίλο των Μπακς (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπορεί να μην συμμετέχει στην αναμέτρηση λόγω των ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο, ωστόσο στη διάρκεια των ασκήσεών είδε έναν μικρό φίλο των Μπακς να κρατάει ένα πλακάτ που γνωστοποιούσε στον «Greek Freak» ότι γιορτάζει τα γενέθλιά του.

Ο Γιάννης πήγε κοντά στον πιτσιρικά, έβγαλε τα αθλητικά παπούτσια του, τα υπέγραψε και τα έκανε δώρο στον εορτάζοντα, ο οποίος «τρελάθηκε» από την χαρά του, με τον Γιάννη να κοινοποιεί το στιγμιότυπο στα Social Media, ευχόμενος στον μικρό φίλο των Μπακς, χρόνια πολλά.

Happy Birthday!!! Thank you for the support 🙌🏾 pic.twitter.com/b2Pg5a53pZ